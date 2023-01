Sudtirol, Masiello: “Non ci aspettavamo questa classifica. Brescia? Sarà gara tosta”

"Perché ho scelto il Südtirol? Ero svincolato, ed è stata l’unica squadra interessata fortemente a me. Sono molto contento di aver scelto in questo modo, da parte mia ci sarà sempre il massimo impegno e dedizione per questi colori. Il girone di andata? Abbiamo spinto tanto, non ci aspettavamo una classifica del genere: il ritorno sarà molto più difficile, dovremo essere pronti e preparati per cercare partita dopo partita di raccogliere più punti possibili".