Südtirol, Larrivey: “Bisoli vuole fare grandi cose. Palermo? Sarà altra finale”

Sale l'attesa per la sfida in chiave playoff tra SudTirol e Palermo, gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B e in programma allo stadio "Druso" di Bolzano sabato 25 febbraio alle ore 14:00, che metterà difronte due neopromosse dalla Lega Pro. I padroni di casa, squadra rivelazione del campionato di Serie B, sono attualmente terzi insieme al Bari di Mignani. Ad attenderli ci saranno i rosanero che, dopo un avvio di stagione opaco, cercano punti per confermare il brillante momento vissuto. Un impegno analizzato a pochi giorni dal fischio d'inizio dall'attaccante, Joaquin Larrivey, intervenuto sulle colonne del Corriere dell’Alto Adige.