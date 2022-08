Sudtirol, Greco: “Venezia? Sarà una partita a scacchi, saremo competitivi”

Sono le parole del tecnico ad interim del Sudtirol, Leandro Greco , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Venezia.

"Affrontare mister Javorcic mi dà una sensazione particolare, è una delle cose belle di questo sport. Con lui ho condiviso un viaggio incredibile. Lui mi ha dato la possibilità di esprimermi e mi ha fatto lavorare tanto. Dal punto di vista tattico ci conosciamo a vicenda, sarà una partita a scacchi. Per domenica abbiamo tutto quello che serve per essere competitivi. Dovremo fornire una prestazione globale, il singolo non sposta gli equilibri di una gara”.