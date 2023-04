Südtirol-Genoa, il club altoatesino annuncia il tutto esaurito al Druso

Esauriti tutti i tagliandi per la sfida tra Südtirol e Genoa, particolarmente importante in chiave classifica per le due compagini: entrambe coinvolte nella lotta al secondo posto. Attraverso una nota ufficiale, pubblicata sul proprio sito di riferimento, la società altoatesina ha comunicato di aver venduto tutti i biglietti disponibili per il big match in programma lunedì prossimo, facendo registrare, dunque il tutto esaurito allo stadio Druso di Bolzano: