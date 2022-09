SudTirol, emergenza verso Palermo: ai box Nicolussi Caviglia, sette out per Bisoli

Sarà emergenza al Barbera per il SudTirol di Bisoli che si appresta ad affrontare l'insidiosa trasferta di Palermo alla ripresa del campionato di Serie B dopo la sosta. Con l'infortunio del centrocampista Nicolussi Caviglia, proveniente dalla Juventus Under 23, salgono a sette gli elementi fermi ai box per il nuovo tecnico della compagine altoatesina. All'ex bianconero bisogna aggiungere infatti i nomi di Sprocati, Siega, Vinetot, Voltan, Marconi e Belardinelli. Non sarà facile per Bisoli allestire un undici performante ed equilibrato in vista della sfida con la squadra guidata da Eugenio Corini. Entrambe matricole del torneo cadetto e reduci dal salto di categoria conquistato nella scorsa stagione, Palermo e SudTirol hanno avuto una partenza quasi analoga sul piano squisitamente numerico. Appaiate in classifica a quota sette punti dopo sei giornate disputate in questo torneo cadetto, le formazioni di Bisoli e Corini fanno registrare al momento il medesimo score: due vittorie, un pareggio e tre sconfitte all'alba della nuova stagione. Le sole sei reti realizzate denunciano più di una difficoltà in fase offensiva su entrambi i versanti, il Palermo, dopo i cinque gol messi a segno nelle prime tre gare, è andato a segno in una sola occasione negli ultimi tre match giocati in campionato. Non certo imperforabili le due difese: otto i gol incassati dai rosanero in questa prima parte di stagione, ben dieci le reti subite dal SudTirol. Grande ex della sfida del Barbera sarà Jeremie Broh, reduce da una stagione formativa e vincente con la compagine altoatesina in cui il centrocampista rosanero ha recitato da assoluto protagonista, fornendo un contributo decisivo alla conquista della promozione diretta in Serie B.