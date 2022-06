Sudtirol, D’Orazio si presenta: “Un piacere ritrovare Zauli. La nostra forza sarà…”

Tommaso D'Orazio è il nuovo acquisto del Sudtirol , neopromosso in Serie B. Il difensore ex Teramo si è presentato al pubblico altoatesino in conferenza stampa:

“Sono molto carico e fiero di essere arrivato qui. Sono grato a chi mi ha voluto fin da subito. Per me queste cose sono molto importanti, quindi la sensazione è più che positiva. Non vedo l’ora di iniziare. Gli elementi che mi hanno indotto ad accettare il Sudtirol sono prima di tutto la professionalità e la mentalità acquisita negli anni da questa società, che ho avuto modo e piacere di seguire. Tutto quello che è stato fatto in questa realtà è il frutto di un lavoro programmato nei dettagli e i risultati conseguiti sono più che meritati. Nel calcio le cose non avvengono mai a caso. I compagni di calcio e non solo quelli, anche tante persone che conosco, hanno speso parole di elogio nei confronti dell’FC Südtirol. Considerazioni oggettive considerando le infrastrutture e il modo di fare calcio. Sono aspetti molto importanti. Mi fa molto piacere ritrovare mister Lamberto Zauli, con il quale ho avuto il piacere di lavorare a Teramo. Ho avuto modo di apprezzare il suo lavoro e il lato umano. Abbiamo lavorato in perfetta sintonia sotto tutti i punti di vista. Ci siamo risentiti ed è stato molto bello, ho riapprezzato subito il suo spirito positivo e propositivo. Ritrovo anche Mirko Carretta, con il quale ho giocato a Cosenza, in serie B. Quello cadetto è un campionato in cui la forza del gruppo, la coesione, la compattezza e il saper lavorare nella quotidianità verso un obiettivo comune sono aspetti fondamentali”