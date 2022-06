Sudtirol, Curto: “Serie B palcoscenico importante, ci aspettano sfide di spessore”

“Sono felicissimo di poter continuare a far parte di questo importante progetto e per questo ringrazio i compagni di squadra, lo staff e la società per la stupenda annata vissuta insieme. E’ grazie a loro che ho avuto l’opportunità di prolungare il mio accordo. Di fronte ci sono nuove sfide, importanti e di elevato spessore, da affrontare come sempre con tanto impegno, dedizione e sacrifico, con tanto lavoro nel quotidiano per farsi trovare pronti in un contesto tutto nuovo. Cosa mi aspetto? Di fare bene, di fare sempre il meglio possibile nel contesto di squadra. Mi aspetto di lavorare intensamente con lo spirito del recente passato. La serie B è un palcoscenico importante, un traguardo significativo che abbiamo conquistato con la forza del collettivo, attraverso un percorso condiviso, caratterizzato da molti sacrifici, con tante sfide affrontate con il piglio giusto. Vincere un campionato non è facile. L’approdo alla categoria superiore non lo considero un punto di arrivo, ma l’opportunità di portare avanti un percorso di crescita collettiva”.