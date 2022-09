Sudtirol, Crociata: “Vittorie con Pisa e Como fondamentali, ma ora testa al Cosenza”

Le parole dell'attaccante del SudTirol in vista della sfida contro il Cosenza

Dopo i successi contro Pisa e Como, il Sudtirol si prepara a tornare in campo per affrontare il Cosenza al "Druso" nella 6ª giornata di Serie BKT 2022/2023 in programma sabato 17 settembre alle ore 14:00. Dalle colonne del Corriere dell'Alto Adige, l'attaccante del SudTirol Giovanni Crociata, che ha fatto il punto della situazione.