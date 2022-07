Sudtirol, Caviglia: “La presenza di Zauli è stata incentivo ad accettare la proposta”

Hans Nicolussi Caviglia , nuovo centrocampista del Sudtirol ed ex obiettivo di calciomercato del Palermo , ha rilasciato alcune dichiarazioni alle colonne del Corriere dell'Alto Adige in merito al prossimo campionato di Serie B . Il ventiduenne è di proprietà della Juventus ed ha disputato la precedente stagione in Serie C con la formazione Under 23 dei bianconeri proprio sotto la guida dell'ex rosanero Lamberto Zauli , nuovo tecnico della compagine altoatesina:

"La presenza di Zauli è stato un incentivo in più per accettare la proposta della società anche se conoscevo già la rosa e il percorso che fatto in questi anni, così mi sono convinto piuttosto facilmente. Non mi soffermo sul passato: prima di rompermi il crociato ero arrivato in Serie A e adesso sto cercando di rifare questo percorso. Voglio ripercorrere il sentiero verso il palcoscenico che mi merito, e penso che Bolzano sia la piazza giusta per farlo. Qui si lavora bene, in maniera tranquilla, con alle spalle una società seria. Mi piace che sia di basso profilo ma allo stesso tempo determinata. Ci sono tante squadre forti in questo campionato, nessuno sa bene cosa aspettarsi. Ci attendono subito tre partite piuttosto dure, siamo una neopromossa e possiamo essere imprevedibili. Sicuramente le qualità le abbiamo e abbiamo tutte le carte in regola per fare un buon campionato"