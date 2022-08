Sudtirol, Bravo: “Ringrazio Leandro Greco, giovedì scelto Bisoli. Reggina…”

"Tre settimane fa abbiamo deciso di cambiare allenatore e voglio cogliere l'occasione di ringraziare in questa occasione Leandro Greco che si è assunto la responsabilità della squadra che in questo momento probabilmente non era nemmeno giusto addossargli. Con Bisoli ci siamo visti più volte in queste settimane, ci ha convinto e siamo convinti che potrà aiutarci anche perché in passato ha già vissuto situazioni simili. In passato abbiamo commesso un errore e per questo abbiamo voluto prendere tempo per decidere questa volta, giovedì scorso poi abbiamo scelto mister Bisoli, ma deciso di tenere Greco anche per il match contro la Reggina".