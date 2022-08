Sudtirol, Bravo: “Nuovo allenatore scelta ponderata. Mercato? Abbiamo una speranza”

"La permanenza di Greco come primo allenatore anche in futuro? In questa situazione non è facile, siamo alla ricerca di un profilo che speriamo di poter rendere ufficiale ad inizio della prossima settimana. Il mercato? Per l’attacco stiamo valutando diversi giocatori: la speranza è di chiudere per qualcuno entro la settimana è chiaro, per il Südtirol è un mercato diverso da tante altre squadre. Noi dobbiamo aspettare qualche saldo, in questo momento si fa fatica ad arrivare sui giocatori più importanti, sia per i costi del cartellino che dell’ingaggio ma anche del blasone. Dobbiamo convincerli con il progetto serio, di una società molto forte che ha voglia di fare bene. È logico che allo stato attuale non possiamo mettere sul piatto la storia e prenderemo un play e un altro centrocampista".