SudTirol, Bravo: “Bisoli alla Reggiana? Chiacchiere senza senso, e poi Diana è bravo”

Parola a Paolo Bravo . Il direttore sportivo del SudTirol ai microfoni di 'Gazzetta di Reggio' ha parlato del futuro del tecnico dei bolzanini, Pierpaolo Bisoli , di recente accostato alla Reggiana , squadra neopromossa in Serie B dalla Lega Pro . Di seguito, le sue parole:

"L’accostamento penso venga spontaneo perché i due si conoscono, hanno lavorato assieme e bene al Cosenza, ma la situazione contrattuale di Bisoli è chiara: non solo con noi ad agosto ha firmato un contratto con clausola di rinnovo automatico in caso di salvezza, ma in questi giorni stiamo ragionando di un prolungamento e poi, scusate, avete Diana che è bravo, giovane, mi sanno chiacchiere senza molto senso".