Spezia, Wisniewski: “Stagione complicata. Parma? Non saremo vittima sacrificale”

“Ho aspettato a lungo e non c’è cosa che desideri maggiormente. Però non voglio rischiare nulla dopo così tanti mesi fuori anche se sicuramente tornare a giocare prima della fine della stagione e dare il mio contributo sarebbe una grande gioia”.

Due battute anche sul futuro: “So che questa stagione è stata complicata e non in linea con gli obiettivi, ma tutti insieme riusciremo a raggiungere il traguardo perché abbiamo qualità e valori importanti nel gruppo. - continua Wisniewski - Sapevamo che dopo la retrocessione in Serie B sarebbe stato difficile risalire subito, ma nella prima parte abbiamo pagato gli strascichi del finale della scorsa stagione. Poi la squadra è cambiata, c’è stato anche un cambio di allenatore, e quelle scorie della scorsa stagione si sono perse per strada . Con l’arrivo di D’Angelo la squadra ha cambiato approccio e i punti conquistati ne sono la dimostrazione”.

Infine un pensiero alla sfida contro la capolista Parma: “Sono lanciati verso la Serie A e sono una squadra di grande valore che farà di tutto per trovare i punti che mancano all’obiettivo. Noi però non possiamo permetterci di andare in Emilia a fare la vittima sacrificale. Sono sicuro che chiunque scenderà in campo darà tutto se stesso per la nostra causa e per il pubblico che ci seguirà numeroso ancora una volta“.