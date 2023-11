Spezia, Muhl: “Progetto ambizioso qui. L’Italia una sfida e ho colto l’occasione…”

"Venire in Italia è stata una sfida. Non è mai semplice quando arrivi da un'altra cultura, da un altro calcio. So, però, che qui posso crescere tanto. Anche dal punto di vista della personalità. Lo Spezia mi ha dimostrato interesse. Si è presentato con un progetto ambizioso e io mi sono convinto subito. Ho colto l'occasione per fare un passo importante nella mia carriera. Le emozioni dopo le prima gare al Picco? È stato emozionante. Lo stadio è bellissimo, l'atmosfera è meravigliosa e stimolante. È come se i tifosi fossero in campo con noi. Giocare davanti a loro è sempre bello. Spero di riuscire a vincere la prossima partita casalinga, in modo da regalare loro una grande gioia visto che finora non siamo riusciti a farlo".