Spezia, Macia: “Piena fiducia in D’Angelo, ha competenze per portarci alla salvezza”

Sono queste le parole del dt dello Spezia , Eduardo Macia , intervenuto in conferenza stampa dopo il ko interno degli aquilotti contro la FeralpiSalò, ribadendo la fiducia in mister D'Angelo.

"Abbiamo piena fiducia in mister D’Angelo, ha dimostrato di saper risollevare la squadra, di saper toccare le corde giuste e di avere competenze e carisma per poter guidare lo Spezia a raggiungere l’obiettivo della salvezza, quindi non sarà certo una partita negativa a farci cambiare idea. Dobbiamo continuare a lottare uniti, rialzandoci e facendo tesoro del risultato negativo di ieri sera, a iniziare dalla partita che ci attende domenica a Bari”.