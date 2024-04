Spezia, l’ad Gazzoli: “Derby con la Samp sentito. Ci aspettano 20 giorni decisivi”

Le dichiarazioni dell'amministratore delegato del club ligure, Andrea Gazzoli, in vista del derby contro la Sampdoria.

“C’è attesa, è un derby sentito e ci stiamo preparando al meglio - spiega il dirigente in relazione alla sfida contro la Sampdoria del prossimo weekend -. Siamo concentrati partita su partita, come abbiamo visto in Serie B nessuna partita è scontata. Ora affronteremo venti giorni importanti e decisivi".