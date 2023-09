Spezia, Ekdal: “Non mi aspettavo questo inizio, che delusione. La Serie B è tosta…”

“Da questa situazione si esce con lavoro, rimanendo positivi, sereni, lavorando più forte. Sono sicuro che usciremo da questo momento difficile, ho avuto tante situazioni così in carriera. Poche parole, più lavoro con entusiasmo e positività. Prima o poi vinceremo. Un punto in tre partite ci lascia delusi, non me lo aspettavo ma è la realtà. Dobbiamo capire velocemente che la B è tosta, magari non lo abbiamo capito ma penso che dopo queste tre partite sappiamo bene cosa fare e cosa manca per vincere. Dopo la sconfitta di Catanzaro siamo rimasti squadra, positivi, venendo qui per vincere e non l’abbiamo fatto. Con tanti nuovi ci serve tempo, è finito il mercato e possiamo stare concentrati su di noi. Siamo un bel gruppo, con qualità, con il lavoro possiamo uscire da questo momento”.