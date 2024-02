Spezia, D’angelo: “Verde? Felice del rinnovo. La verità sul Palermo…”

"Verde vicino al Palermo? E' un giocatore importante, per noi un ragazzo serio. Sono felice che sia rimasto". Così il tecnico dello Spezia, Luca D'Angelo , intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" poco prima del fischio d'inizio della sfida tra la compagine ligure ed il Catanzaro, in scena allo Stadio "Picco". L'allenatore originario di Pescara ha di fatto ripercorso le tappe che hanno portato alla permanenza di Daniele Verde in Liguria dopo una lunga e travagliata trattativa con il Palermo nel corso della sessione invernale di calciomercato appena conclusa.

"Quelli che sono andati via hanno scelto altre categorie, vuol dire che erano forti e che dovevano cambiare aria. Come nasce la situazione Verde? Il cambio di rotta è colpa di quei due gol e quei novanta minuti. Il mancato trasferimento al Palermo? Sinceramente con Daniele ho parlato solo di quella partita, di cosa doveva fare in campo, non del resto. Quando poi mi è stato comunicato che avrebbe rinnovato il contratto ero molto felice".