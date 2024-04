Spezia, D’Angelo: “Palermo? Atteggiamento determinante, vogliamo risultato pieno”

“Sono convinto che se domani ci troveremo a tu per tu con il portiere segneremo”. Così Luca D’Angelo, il tecnico dello Spezia, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo di Mignani reduce dal ko interno...

Mediagol ⚽️ 30 aprile - 13:33

Così Luca D’Angelo, il tecnico dello Spezia, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo di Mignani reduce dal ko interno contro la Reggiana.

“Ci siamo allenati preparando una partita che sappiamo essere molto importante per noi - ammette il tecnico. Sarà importante l’atteggiamento che useremo per tutto l’arco della partita. Dipenderà anche molto dall’avversario ma proveremo a giocare”.

Sul modulo: “Giocherà chi penso stia meglio. Chi ha recuperato giocherà, chi non lo ha fatto entrerà nel secondo tempo. Che Nagy e Salvatore Esposito possano riposare sono ipotesi realistiche, possono riposare tutti, non possiamo bruciarci un cambio dopo 45 minuti. Bandinelli è duttile, è la sua arma migliore, può giocare ovunque. Le valutazioni della scorsa partita le abbiamo fatto per un discorso tattico. Verde ha giocato tantissime partite consecutive, è un bene quando gioca perché è un giocatore forte, ma per farlo deve essere al 100%.Jagiello sta meglio ma non ha i 90′ sulle gambe perché si è trascinato un problema al tallone negli ultimi dieci giorni”.

Su Rachid Kouda: “Kouda è un giocatore che è già una certezza, non di prospettiva. Gioca bene, ha due-tre palle gol a partita e questo non si insegna a nessuno. Arriverà un giorno in cui segnerà una tripletta. La squadra ha creato tante occasioni, non è questione di modulo o giocatori. Dobbiamo fare di più, non solo gli attaccanti, ma anche centrocampisti e difensori”.

Sull'avversario: “Loro sono una squadra molto forte con un allenatore preparato. Non è semplice ma ci serve un risultato pieno. Lo Spezia non è più la squadra dell’andata, ha cambiato allenatore e tanti giocatori, così come il Palermo non è la stessa squadra. Tifosi? Ci sono stati vicini anche a Brescia, sono convinto lo faranno anche domani pomeriggio”.

