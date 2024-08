Spezia, D’Angelo: “Inutile fare proclami, vogliamo tenerci stretta la categoria”

“C’è ancora qualche giorno di tempo per migliorare la nostra condizione prima dell’inizio della stagione ufficiale a Salerno in Coppa Italia dove il nostro obiettivo è quello di passare il turno. Loro sono una squadra sicuramente molto forte che viene dalla Serie A con giocatori da Serie A.”

LA SQUADRA – “Bene o male siamo quelli della scorsa stagione. Abbiamo due giocatori che prima di tutto sono tifosi dello Spezia. Mi sto riferendo a Vignali e Cassata. Loro la partita la vivono come degli Ultras. Però posso dire che tutti i ragazzi sono molto legati a questa maglia. E’ proprio la città e la tifoseria che porta a legarti alla squadra. Ora siamo molto coesi cosa che forse all’inizio quando sono arrivato non eravamo. Kouda e Pio Esposito sono giocatori molto importanti per noi e anche molto forti, a loro aggiungo Bertola che può crescere ancora tanto e Candelari. Per fortuna abbiamo molto giovani davvero bravi.”