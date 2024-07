Spezia, D’Angelo: “Dobbiamo crescere atleticamente. Sarr? Soddisfatto del suo acquisto”

" Da questa partita ci portiamo a casa un primo tempo ben interpretato nel quale abbiamo messo in campo la giusta mentalità , rischiando pochissimo e riuscendo ad avere anche le sue occasioni per segnare, mentre nella ripresa, nella quale forse eravamo anche partiti meglio, dopo il gol di Caputo è sorto qualche problemino. Il percorso da seguire è quello di crescere innanzitutto dal punto di vista atletico, lavorando bene. Il resto verrà di conseguenza” .

"In campo - spiega il tecnico - c'erano diversi giovani e altri calciatori che stanno recuperando la miglior condizione, pertanto sono soddisfatto e l'unica pecca è stato l'infortunio di Soleri. Nel secondo tempo avremmo dovuto trovare meglio le misure sul campo, ma c'erano anche tanti elementi non abituati a giocare insieme, quindi ci sta non essere precisi in tutte le situazioni e tuttavia la squadra ha fatto una buona partita contro una squadra di categoria superiore come l'Empoli".