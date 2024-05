Spezia, D’Angelo: “Classifica? Testa solo al Cosenza, daremo il massimo”

Giornata di vigilia per lo Spezia, che nella giornata di domani affronterà il Cosenza. Ecco le parole di mister Luca D'Angelo, in vista del match valevole per la penultima giornata di campionato che avrà inizio domani alle ore 15.

Sul Cosenza: "Non so se è il momento peggiore per affrontarli, ma sappiamo che il Cosenza è una squadra forte e lo sta dimostrando. Noi però abbiamo troppo bisogno di punti e domani andremo in campo per farli".