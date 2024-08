Spezia, Candelari: “Risultato non ci ha premiato, fatto un’ottima gara”

"La rete è stata un’emozione importante. È stato il mio primo gol con lo Spezia e tra i professionisti. Questa serata non la dimenticherò. Purtroppo però il risultato non ci ha premiati anche se abbiamo fatto un’ottima gara. I rigori si sa sono una lotteria e questa volta ci è andata male".

Così Pietro Candelari , centrocampista dello Spezia, intervenuto in zona mista dopo la sconfitta maturata ai calci di rigore in Coppa Italia contro la Salernitana.

"Abbiamo fatto una gran gara, dominando i primi 60′. Peccato ma ci sta, la nostra condizione non è al massimo. I primi 60′ ci hanno fatto capire che siamo una squadra che può dire la sua in campionato e sicuramente ci faremo trovare pronti per il Pisa".