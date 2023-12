Spezia, Bertola: “Nostro gruppo unito, niente prime donne. Supereremo crisi”

"I miei ex compagni scesi in B erano tutti molto abbattuti, penso che la retrocessione sia stata immeritata, io ho seguito a distanza tutte le partite, bastava un punto ma purtroppo il calcio è questo. Anche adesso stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva, del resto che sia un punto debole lo dicono i dati statistici. Per questo motivo ci stiamo impegnando in modo intensivo, anche dopo il termine della seduta ci fermiamo a discuterne per levarci tutti i dubbi".

"Siamo un gruppo unito, non ci sono prime donne, i più maturi calcisticamente trattano i più giovani con rispetto e ci danno un sacco di consigli. I tifosi posso solo ringraziarli, ci hanno sempre seguito e dimostrato il loro attaccamento, sappiamo cosa vogliono da noi, certo i risultati sono importanti, ma se in campo diamo tutto come contro il Parma e perdiamo per un episodio sfortunato loro non ci contestano, anzi il contrario. Palle inattive? Ci lavoriamo tanto, ci stiamo impegnando molto in quello. I risultati ci stanno mancando, ma lavoriamo ogni giorno per quello. Siamo tutti uniti e sappiamo cosa dobbiamo dare. Ovvio, parla il campo, ma se daremo tutto come fatto col Parma non avremo problemi”