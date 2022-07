Spal, Viviani: “Serie B? Sarà difficile, Palermo merita di stare ad alti livelli”

Le dichiarazioni rilasciate da Federico Viviani, centrocampista della Spal

"Noi dobbiamo solo pensare a fare bene, pensare ad arrivare nel migliore dei modi all'inizio del campionato perché quest'anno sarà un campionato difficilissimo". Lo ha detto Federico Viviani, intervistato ai microfoni di "TuttoB". Diversi i temi trattati dal centrocampista della Spal, reduce da un intervento in artroscopia per la risoluzione di un problema alla caviglia che lo ha condizioni nel corso della scorsa annata: dalle sue attuali condizioni in vista dell'inizio del nuovo campionato di Serie B, agli obiettivi della squadra allenata da Roberto Venturato.

"Ci sono tantissime squadre attrezzate, tantissime compagini che faranno la guerra per salire in Serie A, quindi dobbiamo soprattutto cercare di creare un gruppo forte e unito. Quando c'è un gruppo unito e coeso, si può anche sopperire alla minore qualità tecnica o alla minore prestanza fisica. Dobbiamo essere concentrati, dobbiamo ascoltare quello che ci dice il mister e soprattutto essere un grande gruppo perché sono i grandi gruppi che si tolgono delle grandi soddisfazioni", le sue parole.

SERIE B -"Il prossimo sarà il campionato più difficile della storia della Serie B? Su questo posso solo essere d'accordo, perché le tre retrocesse dalla Serie A si presentano da sole e le quattro promosse dalla serie C lo stesso. Certo, il Sudtirol è al suo primo campionato in serie B, ma sicuramente ci terrà a fare bene e ha tutto l'entusiasmo dalla sua parte. Palermo, Bari e Modena, inoltre, sono piazze che meritano di stare ad alti livelli. E poi ci sono le squadre che sono rimaste in categoria, che sicuramente lavoreranno per cercare di salire in Serie A. Quindi il campionato si annuncia veramente difficilissimo. Noi, ripeto, dobbiamo creare un grande gruppo, che possa giocarsela con tutti".

OBIETTIVI -"Innanzitutto voglio che sia una grande annata per me, ci tengo tantissimo a potermi rimettere in gioco di nuovo e a fare bene, perché ogni stagione che riparte per un giocatore è sempre una nuova sfida con sé stesso. Credo che sia la stagione giusta per poter fare qualcosa di importante. Confido nel lavoro del presidente e dei direttori, sono convinto che possano costruire una squadra in grado di regalare delle soddisfazioni a noi e ai nostri tifosi, che se lo meritano; loro ci sono sempre stati vicino e ci hanno sempre aiutato. Adesso ho ricominciato praticamente ad allenarmi con i miei compagni, faccio quasi tutto, ci sono ancora step da superare con degli obiettivi da raggiungere, quindi piano piano spero di essere al 100% prima che inizi il campionato", ha concluso Viviani.