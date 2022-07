SPAL, Venturato: “Voglio squadra che giochi a calcio con una sua identità”

Le parole del tecnico della SPAL, Roberto Venturato

Nel corso della conferenza stampa odierna, mister Roberto Venturato ha parlato degli obiettivi per la stagione che sta per riaprirsi soffermandosi inoltre sulle condizioni della sua Spal e sulla preparazione della rosa.

"Abbiamo deciso che è il momento di iniziare con i tempi giusti per presentarsi alla Coppa Italia in condizione accettabile ed esser pronti per il campionato, che prevede un inizio inusuale e piuttosto anticipato rispetto al passato, ma alla data del 13 agosto siamo noi a doverci adattare: in questa settimana di lavoro abbiamo cercato di dare l'impostazione della metodologia di lavoro, abbiamo fatto una seduta al giorno usando però quasi sempre il pallone, dando anche idee e conoscenza che diventano importanti in vista del ritiro ufficiale di lunedì, dove andrà aumentato il carico di lavoro. La squadra è in condizione, ho visto bene tutti i ragazzi, hanno voglia di ripartire e mettersi in discussione, questa stagione è un'opportunità per tutti".

Venturato si è poi soffermato sulla rosa a sua disposizione: "Credo che tutti i calciatori a disposizione siano importanti per la SPAL, sono soddisfatto di chi è rimasto e approfitto per salutare chi ha fatto altre scelte perché è andato via o rientrato alla società di appartenenza, son stati quattro mesi intensi quelli della passata stagione, dove credo di aver fatto, con la squadra, un buon lavoro. Per quanto riguarda questo anno, vedo davvero un buon gruppo, chi è qui ha ambizione e voglia di stare in un club importante. C'è sintonia anche con lo staff dirigenziale, tutti vediamo il calcio nella stessa maniera, e vogliamo una squadra che provi a giocare a calcio, che sia propositiva e abbia una sua identità, perché questo, in Serie B, determina spesso i risultati. La Mantia? E' un grande giocatore con caratteristiche che si avvicinano molto a quel che potrebbe servire alla nostra squadra, dove vogliamo che tutti si esprimano al maglio. Potrebbe per noi divenire molto importante, vedremo".

Chiosa finale sugli obiettivi: "Abbiamo l'ambizione di fare qualcosa di importante, costruirlo non è semplice ma quel che ho intenzione di fare è ripartire, cercando di costruire, con lavoro e dedizione, una grande opportunità per il sottoscritto e per tutti quanti. Qua c'è una realtà che ama molto la squadra".