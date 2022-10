SPAL, Tacopina: “Serie A il grande obiettivo. Il nostro un gruppo giovane”

“Come abbiamo promesso fin da subito, dopo la conclusione del mercato estivo ci saremmo concentrati sui rinnovi ed oggi sono particolarmente orgoglioso delle operazioni che hanno visto protagonisti Lorenzo Dickmann, Demba Thiam e Salvatore Esposito. Sono tre giocatori importanti per i tifosi ma sono anche e soprattutto tre elementi chiave del nostro futuro. Il lavoro su questo fronte non è ancora finito ma voglio sottolineare come negli ultimi 3 mesi sia stato svolto un gran lavoro per rinnovare l’ambiente e l’atmosfera che si viveva qui dentro, portando alla SPAL nuovi profili che sposassero a pieno il nostro progetto, ma garantendo la continuità a quei giocatori che riteniamo importanti. Sono felice di poter dire che stiamo rispettando gli impegni con la piazza e gli obiettivi che ci siamo dati internamente. Sapete tutti che il grande obiettivo è quello di riportare la SPAL in serie A. Questo è il motivo per cui sono qua, è il mio obiettivo personale e lo raggiungeremo, ve lo posso assicurare. L’obiettivo a breve e medio termine però è quello di continuare a crescere come gruppo e migliorare sul campo giorno dopo giorno perché il nostro è un gruppo giovane e necessita di tempo per compattarsi”.