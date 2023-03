SPAL, Tacopina non ha dubbi: “Il momentaccio è passato, saremo presto salvi”

Poche, ma di grande efficacia mediatica, le parole spese da Joe Tacopina, numero uno della SPAL. La squadra guidata da Massimo Oddo ha superato il Cittadella nell'ultimo turno di campionato grazie ai gol di Fetfatzidis e Prati. La vittoria mancava dal lontano 14 gennaio scorso a La Mantia e compagni che sono tornati a sorridere in un match disputato contro una diretta concorrente. Tacopina, come riportato da Sportal.it, si è detto ottimista in chiave futura.