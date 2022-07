Spal, Tacopina: “Dopo questo club non ne avrò altri. Per vincere conta la testa”

“L’anno scorso facevamo fatica a segnare: due attaccanti come La Mantia e Moncini sono il massimo in B. Sono felice, anche per la cultura che stiamo costruendo, una mentalità che siamo dando all’interno del club e della squadra, più importante degli aspetti tecnici. Ho condiviso con staff, squadra e settore giovanile i principi che sono la chiave del successo che ho avuto dopo essere partito da una famiglia umile. Conta la testa: mi concentro solo sulle cose delle quali ho totale controllo. Non spreco energie per cose non posso controllare. E poi amo ciò che faccio e lo affronto con gioia ed entusiasmo. Non mi piace vedere musi lunghi e gente triste: una cosa assurda per chi fa un lavoro bellissimo come quello del calciatore. Sogno in grande, sono inarrestabile e ho scelto la fede al posto della paura. In Italia ho già vinto tre volte perché ho creduto nei miei sogni e nelle mie possibilità“.