Spal, Tacopina: “De Rossi? Non fosse stato amico lo avrei esonerato prima”

"È stata una decisione difficile quella di esonerare De Rossi anche perché a lui mi lega anche un rapporto di amicizia. Questo purtroppo è un rischio che corri quando assumi a lavorare con te una persona alla quale sei legata. Purtroppo con 15 punti raccolti in 16 gare era impossibile prendere una decisione diversa: Daniele lo ha capito e accettato. Ad essere onesti se in panchina ci fosse stato un altro allenatore l'esonero sarebbe arrivato prima. Conoscendolo, però, ho pensato fino all'ultimo che sarebbe stato in grado di farcela. Nel suo primo incarico da allenatore ha pagato l'inesperienza e la poca conoscenza della Serie B. Detto questo continuo a non aver alcun dubbio che De Rossi diventerà un grande allenatore. Oddo? Avrei potuto promuovere il tecnico della Primavera (Vito Grieco, ndr), ma la possibilità di avere un allenatore che i giocatori già conoscono e che ammirano per aver vinto un Mondiale da calciatore sono stati gli ingredienti decisive per la scelta. In più conosce la categoria per averla già vinta col Pescara e sono convinto che con lui in sella fin da agosto oggi saremmo in una posizione diversa di classifica".