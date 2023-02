Spal, Nainggolan: “Non sono uno che spacca lo spogliatoio. De Rossi? Pare ingrassato”

"Daniele un mesetto e mezzo fa ha cominciato a farmi delle battute per venire alla SPAL a dargli una mano, mai avrei pensato di trovarmi qui. Questa cosa mi è rimasta nella testa rispetto alle altre offerte. Con De Rossi abbiamo condiviso tanto e ho detto perchè no? A lui piace fare il gioco di Spalletti. Lo ritrovo un po' ingrassato ma come sempre: da calciatore diceva quello che pensava, ora lo fa in un altro modo. Nella sua prima esperienza lo vorrei aiutare in campo. Io metto paura? Posso non piacere, ho il mio carattere ma non sono mai stato uno spacca spogliatoio. Possibile ritorno al Cagliari? Non ho mai sentito nessuno".