SPAL, Mancosu: “Chi non ha ambizioni smetta col calcio. Vorrei rinascere De Bruyne”

Le dichiarazioni di Mancosu dopo la salvezza ottenuta con la Spal, commentando anche la promozione in Serie A del suo ex Lecce

"Il fischio finale a Frosinone che ha sancito la nostra salvezza? E' stata una liberazione visto che ero preoccupato. Tra l'altro ho visto il match dalla tribuna essendo squalificato ed è stato tremendo, ma dopo l'ansia è arrivata la gioia per aver conquistato la salvezza con un turno di anticipo. Vogliamo essere protagonisti la prossima stagione disputando un campionato migliore di quello appena concluso. Se ho ancora ambizioni a 33 anni? Intanto dico che si devono avere forti ambizioni a qualsiasi età se si gioca a calcio, allora è meglio smettere. Se rinascessi che calciatore vorrei essere? Mi piacerebbe molto essere Kevin De Bruyne per come interpreta il calcio. Il mio idolo è Kakà. Il mio ex Lecce promosso in Serie A? Sono stati veramente molto bravi. Hanno avuto continuità e grande compattezza e in campo si notava visto che affrontare il Lecce non è stato facile. Complimenti davvero a tutti".