SPAL, Lupo su Nainggolan: “Un professionista e sta dando un segnale alle malelingue”

"Nainggolan è sicuramente un personaggio che ha delle particolarità e fa parlare di sé, ma per quella che è la mia conoscenza posso solo elogiarne la professionalità. In campo e nello spogliatoio si è sempre fatto voler bene tanto che spesso gli sono stati perdonati degli eccessi. In questo periodo lo vedo molto concentrato e volenteroso, sta migliorando molto la sua condizione fisica ed è sempre pronto a dire una parola giusta ai compagni. Spero continui su questa strada perché anche per lui è un bel segnale che sta dando alle malelingue”.