Spal, Lupo: “Mercato? Sono soddisfatto. Miriamo a sviluppo e crescita del club”

Le parole del direttore sportivo della Spal, Fabio Lupo

Mediagol ⚽️

Intervenuto a margine delle conferenze stampa di presentazione dei due nuovi calciatori biancazzurri, Luca Valzania ed Alessandro Fiordaliso, il DS della SPAL Fabio Lupo ha preso parola per tracciare un bilancio a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di mercato.

“Innanzitutto devo ringraziare il Presidente Tacopina per la fiducia ed il sostegno continuo che mi ha dato in questo calciomercato estivo. In un momento come questo non è scontato avere una simile disponibilità e senza di lui non avremmo potuto realizzare tutte le operazioni concluse. Inoltre, voglio ringraziare i miei collaboratori e i dirigenti del Club per la professionalità e il supporto continuo che mi hanno sempre offerto durante questi ultimi due mesi".

“In questa sessione di calciomercato non c’è stata una trattativa particolarmente complessa perché ho trovato in tutti i nuovi arrivati grande disponibilità e voglia di indossare la maglia della SPAL. Questo è testimoniato dal fatto che molti di loro erano disposti a spostarsi esclusivamente per entrare a far parte del club biancazzurro. Ritengo che tutti i movimenti di mercato fatti dalla società riflettano una precisa coerenza, in linea con la volontà e gli input ricevuti della proprietà: ovvero di costituire una rosa che sappia guardare allo sviluppo ed alla crescita futura non soltanto in termini strettamente tecnici, ma anche economico-finanziari. La squadra sta ancora cercando degli equilibri che sicuramente troverà e io ho tantissima fiducia nei calciatori che sono arrivati ed in quelli che già c’erano".

“Io e i miei collaboratori – ha concluso il dirigente biancazzurro – seguiamo con attenzione il nostro settore giovanile, che per noi è un prezioso patrimonio da valorizzare. Oltre ai calciatori recentemente aggregati alla prima squadra come Saiani, Puletto, Abati e Boccia, ce ne sono molti altri che stanno mostrando una grande crescita e che in futuro potrebbero essere protagonisti anche tra i grandi. Nell’ultima partita contro il Bari, inoltre, ha esordito con la sicurezza di un veterano Prati, classe 2003, che, seppure non sia cresciuto nel nostro vivaio, rappresenta al meglio l’idea di sviluppo propria del Club”.