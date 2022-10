Spal, Lupo: “De Rossi persona giusta al momento giusto, suo entusiasmo una medicina”

"L’arrivo di De Rossi significa anche che c’è stato un esonero, bisogna tenerne conto. Vuol dire che qualocosa non è andato e dobbiamo assumerci tutti le responsabilità. Dobbiamo mettere in condizione Daniele di lavorare bene. Lui è la persona giusta al momento giusto perchè quando abbiamo parlato di calcio, ha mostrato competenza e insieme al suo entusiasmo è la miglior medicina per questa SPAL".