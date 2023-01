Spal, la lettera di Esposito: “De Rossi un idolo, mister e amico. Grazie Ferrara…”

Ormai un nuovo giocatore dello Spezia, Esposito saluta così la Spal

Mediagol ⚽️

Salvatore Esposito, centrocampista classe 2000, ha salutato tramite il proprio profilo Instagram la Spal, essendosi recentemente trasferito allo Spezia in prestito in Serie A:

"FERRARA, sono arrivato a 17 anni ho indossato la maglia biancoazzura della Primavera: 21 presenze e 6 gol con la numero 5 e la fascia di capitano al braccio; insieme sono arrivate le prime panchine in serie A, l’emozione di un bambino che entrava negli stadi che sognava dal divano di casa, la festa salvezza del primo anno; poi i primi prestiti: 6 mesi a Ravenna in serie C, un anno al Chievo in serie B… Prima di tornare a casa, a Ferrara, questa volta in prima squadra!

Dopo due stagioni senza il pubblico al Mazza ho deciso di restare un altro anno: 89 presenze, 10 gol, 9 assist, ma soprattutto maglia SEMPRE SUDATA e anche in prima squadra fascia al braccio. A 22 anni ci ho sempre messo la faccia, anche nei momenti più difficili. Mi sono preso delle responsabilità, forse a volte più del dovuto, anche quando si vociferava che avessi un accordo con un club di A ma fino all’ultimo ho onorato il mio impegno e rispettato quello che portavo sul petto senza pensare a ciò che avevo scritto sulla schiena!

Ora però come dicevo prima, quel bambino che sognava andando in panchina con la SPAL nella fantastica salvezza, ha la possibilità di entrare da protagonista in quegli stadi. E allora vi chiedo, voi cerchereste di realizzereste i vostri sogni?

Io oggi ne ho la possibilità e voglio realizzare il mio sogno di giocare in serie A dopo essere passato per la C e la B… ecco sembra un film perfetto. Si è sempre detto che la Ovest e il pubblico di Ferrara è fatto di gente perbene e soprattutto intelligente: io questo l'ho sempre pensato per questo credo che tutti voi mi capirete e mi lascerete andare come un mamma fa con il figlio quando diventa grande… perché alla fine sono un figlio adottivo della Spal, della Ovest, di Ferrara.

Ora non mi resta che dirvi grazie! GRAZIE FERRARA, grazie Curva Ovest! Grazie a tutti i miei compagni di squadra, allenatori, direttori, presidenti, fisioterapisti, dottori, team manager e ai due fantastici magazzinieri Tommy e Marco per questi anni! Vi auguro il meglio! Maial la Spal!".

Il giorno seguente, Esposito ha dedicato un ulteriore post alla compagine spallina ed in particolare al tecnico Daniele De Rossi: "A te va un ringraziamento speciale , mi hai dato tanto in poco tempo dentro e fuori dal campo ! Grazie di tutto idolo, mister e amico!

Sarà bello poter dire di essere stato il tuo capitano .. a presto".