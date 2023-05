SPAL, la carica della Curva Ovest: “Andremo a Palermo per combattere. Nessun alibi”

La tifoseria della SPAL mastica ancora amaro dopo il deludente pareggio contro il Perugia , scontro diretto per il mantenimento della categoria in Serie B . La mission della compagine allenata da Massimo Oddo è ora quella di conquistare l'intera posta in palio nella sfida del "Renzo Barbera" contro il Palermo , gara in programma questo sabato alle 16.15. La Curva Ovest Ferrara ha caricato la propria piazza tramite un post pubblicato sui propri social:

"Crederci ora è un dovere. La rassegnazione non è cosa, nostra. Andremo a Palermo per combattere, per i nostri colori e perché abbiamo sempre viva la speranza che questi calciatori facciano davvero gli uomini e ci regalino 3 vittorie che ci salverebbero dal baratro della serie C. Domenica (riferimento al pareggio con il Perugia n.d.r) è stata una vera e propria mazzata, non abbiamo giocato all’altezza di quello che la partita avrebbe richiesto, ma l’avevamo vinta. Regolarmente vinta. Nonostante questo, anche se tutto sembra esserci avverso, ci crederemo fino all’ultimo minuto e pretendiamo che lo stesso faccia la squadra. Nel frattempo abbiamo cominciato a sondare la situazione in società, perché qui nessuno può scappare dalle sue responsabilità. A parole, l’iscrizione della squadra, in qualunque categoria, ci è stata garantita, ora vedremo se alle parole seguiranno i fatti e monitoreremo la situazione affinché le promesse vengano mantenute. In qualunque caso, qualunque sia la categoria in cui militeremo il prossimo anno, si dovranno tirare le somme di quanto fatto in questa stagione sportiva e nelle precedenti. Sia con chi va in campo, sia con chi sta fuori. Non ci saranno alibi per nessuno e chi rimarrà dovrà cambiare completamente rotta. Detto questo: venite a Palermo, ca**o! C’è bisogno di tutti".