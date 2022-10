SPAL, Gazzoli: “Cerchiamo di costruire un progetto che ci faccia stare bene”

“Sono al sesto anno ed è la mia esperienza più lunga da dirigente, il passaggio di proprietà è stato per certi versi doloroso perché aveva portato la squadra dalla C2 alla Serie A che penso sia il sogno di quasi ogni tifoseria oltre a essere una cosa senza eguali forse nella storia. Poi la retrocessione e il Covid hanno portato a una situazione insostenibile che ha portato alla cessione ed è fortunatamente arrivato Tacopina. Io sono un amante delle regole, una cosa che nel calcio si è un po' persa al pari della sostenibilità, mentre ora si pensa a vincere la domenica e poi si vedrà, ma questo è la fine del sistema calcio. Noi cerchiamo di costruire un progetto che ci faccia stare bene non solo domani, ma anche dopodomani. L’ultimo tassello in questo senso è l’assegnazione da parte del comune del centro sportivo di Malborghetto che diventerà un pezzo importante del nostro futuro”.