Spal, Dickmann: “Cercato dal Brescia, ma mai pensato all’addio. Faremo grandi cose”

"Un’offerta concreta c’è stata, quella del Brescia. Però non ho mai pensato di lasciare Ferrara. Sono molto fiducioso di quanto si sta costruendo e lo dico sempre anche con la mia famiglia, a casa. Ho scelto di restare qui perché vivo benissimo, non mi manca niente e sono felicissimo. Credo tanto in questa squadra perché secondo me possiamo fare qualcosa di veramente importante [...] Il direttore mi aveva promesso che ci saremmo seduti al tavolo a discutere il prolungamento, ovvio che il rinnovo non è qualcosa che si fa dall’oggi al domani. Ma sono tranquillo, sennò non sarei qui a parlare. A breve faremo tutto”.