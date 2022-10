SPAL, De Rossi: “Un centro sportivo così fa invidia alla Serie A. Mancini sperava…”

Daniele De Rossi inizia la propria avventura come nuova guida tecnica della SPAL in Serie B. Queste le sue dichiarazioni nel corso della presentazione in sala stampa:

"Entrare in una veste diversa in uno spogliatoio mi faceva uno strano effetto, ma per questa opportunità voglio ringraziare tutti, soprattutto Joe Tacopina, che mi ha dato una grande fiducia. Per chiamarmi è servito anche un pizzico di follia, ma sono davvero felice di esser qui. Ho seguito spesso la Serie B, ma la SPAL è una piazza molto attrezzata, un centro sportivo così ti fa venir voglia di stare 6-7 ore a lavorare, tante squadre di Serie A non sono a questo livello. Mancini? Sperava trovassi una panchina, mi ha fatto un grande in bocca al lupo. Posso dire che siamo amici, mi ha insegnato tantissimo. In panchina con tuta o giacca o cravatta? Di sicuro con le scarpe da ginnastica perché ho giocato troppo tempo con gli scarpini. Comunque vorrei essere abbastanza comodo".