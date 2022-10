Spal, De Rossi: “SudTirol senza nomi? Ricordatevi il Pescara di Insigne e Immobile”

"Quando si vince 5-0 l'atmosfera è positiva così come lo era prima. C'è completa e totale dedizione al lavoro. Abbiamo continuato su quello stesso standard. Il SudTirol da quando è arrivato Bisoli ha cambiato marcia. Hanno uno stile di gioco riconoscibile e si vede la mano di un tecnico che stimo molto. Bisoli ha trasmesso la sua grinta che tutti conosciamo. È vero che il loro è un organico senza nomi che poi però si trasformano in giocatori di prospettiva. Lo stesso vale per il Pescara di Zeman che sembrava non avessero nomi e poi dentro c'erano Immobile, Insigne e Verratti. Cittadella e Spezia, facendo due esempi, hanno sempre seguito questo profilo. Le squadre che vincono il campionato di Serie C e continuano nel percorso di crescita anche negli anni successivi sono sempre molto temibili".