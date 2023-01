Spal, De Rossi: “Ko che brucia, provato a battere chi ha fatto la storia del calcio”

De Rossi ha poi svelato un particolare retroscena legato ai rossoblù: "La possibilità di venire al Cagliari c'era, me la sono giocata ma poi hanno scelto un altro allenatore. Il presidente lo sa, gli ho fatto anche i complimenti per la scelta: io non avevo mai allenato, l'ambiente era in subbuglio dopo la retrocessione. Ricordo che il mio vice mi aveva detto che, vista la situazione che c'era a Cagliari, se lui fosse Giulini avrebbe scelto Liverani. L'ho accettata, ha scelto Liverani che secondo me stava facendo buone partite. Mi è dispiaciuto, pensavo di essere vicino ma se non si è concretizzata evidentemente non lo ero".