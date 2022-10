Spal, De Rossi: “Genoa? Se dovessimo passare il turno, andremo a Roma per vincerla”

"Riguardando il video, si vedono tante cose carine e ben fatte che in campo magari non si notano subito, i ragazzi hanno messo anima, fisico e testa in quel che ho chiesto e questo mi fa sperare per il futuro: finché hanno potuto, hanno dato tutto. Poi probabilmente hanno pagato un po' la diversità di preparazione, ma servirà avere una settimana tipo per lavorare sulle cose più importanti, superiorità e spazi liberi su tutte, ma per il momento ci sono tante gare ravvicinate e a quelle si deve pensare. Turn over in vista di domani? Voglio vedere tutti i giocatori, tanto sono tutti pronti, ma chiaramente non andiamo li per fare una scampagnata. Cambiarne 11 completamente, con nuovo modulo e posizioni, non avrebbe senso, è il modo per mettere in difficoltà la squadra, ma voglio una partita gagliarda".