Spal, De Rossi a rischio: in caso di divorzio può salutare anche Nainggolan

La posizione di Daniele De Rossi sulla panchina della Spal non è più salda. Dopo i deludenti risultati maturati dalla squadra, attualmente al terzultimo posto in classifica a quota 24 punti - in compagnia del Venezia, risulteranno decisive le prossime gare che attenderanno i biancazzurri per il futuro del tecnico nativo di Roma.