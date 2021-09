Spal, carica Tacopina: “Riporterò questo club in A. Non temiamo nessuno”

Le parole del nuovo proprietario della Spal, Joe Tacopina, su progetti e ambizioni future

⚽️

Dopo le esperienze a Roma, Bologna e Venezia, l'imprenditore newyorkese dà il via alla sua nuova avventura nel calcio italiano - insieme ad una cordata di imprenditori americani, con l'obiettivo dichiarato di riportare il club in Serie A. A ribadire le sue ambizioni nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di "ItaSportPress", è lo stesso Tacopina, soffermatosi sulla sua nuova avventura alla guida della Spal.

"Per il momento mi piace molto quello che sto vedendo della SPAL. È una squadra molto giovane, tra le più giovani della Serie B. Ma abbiamo inserito anche alcuni giocatori esperti come Mancosu, Melchiorri e Vicari ma abbiamo appunto tanti giovani come Seck e Colombo. Diciamo che abbiamo un buon mix. Sappiamo che non si potranno vincere tutte le partite ma vedo una squadra che si impegna molto, corre tanto".

Sulla nuova Serie B: "Conosco bene la Serie B dato che l’ho vissuta col Bologna e tre volte col Venezia, e penso che questo campionato 2021/22 sia il più difficile dei miei precedenti. Sicuramente il più competitivo. Ci sono squadre forti come quelle retrocesse dalla Serie A, mi riferisco al Parma, anche se ha perso due gare consecutive, e al Benevento. Poi c’è il Frosinone attrezzato per il salto di categoria e anche il Monza di Berlusconi. Tutte hanno buone possibilità di andare in Serie A. Poi ci sono alcune squadre che stanno avendo qualche difficoltà come il Vicenza il Pordenone e l'Alessandria ma penso presto si riprenderanno. Ma c'è anche la mia Spal che se la gioca con tutti e non teme nessuno. Faccio un esempio: contro il Monza abbiamo pareggiato 1-1 ma abbiamo combattuto e creato molte occasioni. Si vede che scendiamo in campo per vincere sempre".

Infine, una promessa ai tifosi: "La promessa che posso fare è che darò sempre il 110%. I tifosi mi hanno accolto con tanto affetto capendo anche i miei sforzi e il mio entusiasmo. Sono già stato sei settimane a contatto con i tifosi in città e le istituzioni di Ferrara. Sarò a disposizione anche dei fan per lavorare al progetto SPAL. Un’altra promessa che posso fare è che riporterò la SPAL in A".