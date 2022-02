SPAL, Almici: “Palermo è una piazza fantastica ma speravo di puntare al primo posto”

Almici si è presentato in sala stampa con la SPAL, ricordando l'addio da Palermo e ringraziando Mirri, Sagramola e Castagnini

"Di Palermo non posso che parlare bene, è una piazza fantastica con gente e tifoseria incredibile. I risultati? Non è andata come volevo perché mi aspettavo di lottare per il campionato, ma purtroppo non è stato così. A volte le cose non vanno come si desidera ma ci tengo a ringraziare il presidente Mirri, Sagramola e Castagnini e far loro un grosso in bocca al lupo. Il mio arrivo alla SPAL? Vorrei per prima cosa ringraziare i direttori e il presidente per questa opportunità: vengo con tanto entusiasmo”.