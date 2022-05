SPAL, accordo raggiunto con l’ex DS del Palermo Fabio Lupo come direttore generale

La SPAL ricomincia il proprio percorso scegliendo un direttore di spessore: sarà Fabio Lupo, che nella sua carriera è passato anche da Palermo

Dopo aver ottenuto una sudata salvezza in Serie B a pochi passi dalla zona play-out, per la SPAL di Joe Tacopina è tempo di riordinare le idee e di programmare la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il club emiliano avrebbe raggiunto l'accordo con l'ex direttore sportivo del Palermo dal 2017 al 2018, Fabio Lupo. Per lui pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno per diventare il nuovo direttore generale dell'area tecnica della SPAL. Lupo potrebbe essere supportato dallo scout Alessandro Pizzoli oggi al Chelsea e da Armando Ortoli attualmente al Cittadella.