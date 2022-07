Soleri: “Gol da subentrato? Uno piacere ed uno stimolo. Su Silipo e Felici dico…”

Sono contento perché sono riuscito ad avere continuità l’anno scorso, rimanere qua può aiutarmi perché so già come lavora il mister e questo è importante. A livello personale cercherò di aiutare il più possibile la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci poniamo. Gol da subentrante? Il fatto di essere stato decisivo mi ha fatto piacere e mi ha stimolato. Giocando dall’inizio non ho giocato nel mio ruolo e ci ho messo un po’ ad entrare nei meccanismi. La cosa importante è fare il bene del Palermo. Esempio per i più giovani? Io cerco di essere me stesso, il mister ha parlato bene di me perché quando entravo non facevo pesare il fatto che entrassi sempre dalla panchina. Io cerco sempre di allenarmi al massimo per fare il meglio per aiutare la squadra. Silipo e Felici? Cerco di aiutarli, ci sono passato anche io. Le occasioni ti capitano, devi essere bravo tu a sfruttarle. Silipo è cresciuto tanto sotto questo punto di vista, e il mister l’ha visto e l’ha fatto giocare. L’esperienze all’estero mi hanno fatto crescere a livello umano, adesso rispetto a prima sono migliorato in tante altre cose e adesso devo continuare a lavorare”