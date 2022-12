Serie B, vincono Como, Spal e Ascoli. Pari tra Modena e Benevento. La classifica

Tonfo a sorpresa del Parma nel derby contro la Spal. La formazione di De Rossi espugna il "Tardini" e rialza la testa dopo un periodo complicato. Leali tiene a galla l'Ascoli che ritrova anche Gondo, a secco di reti dalla terza giornata, vincendo per 1-3 a Cosenza. Pari che non accontenta nessuno quello tra Modena e Benevento, entrambe a quota 22 punti. Impresa del Como che umilia la Ternana con netto 3-0. Il Sudtirol si è imposto per 0-2 sul campo del Cittadella.