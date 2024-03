Serie B: vincono Como e Parma, cade la Cremonese. Risultati e classifica

Dopo il successo del Venezia sul Palermo, sono cinque le sfide andate in scena questo pomeriggio alle ore 14:00, valevoli per la trentesima giornata del campionato di Serie B. Vincono Como e Parma, rispettivamente contro Pisa e Feralpisalò, mentre cade la Cremonese sul campo del Sudtirol per 3-0 alla luce delle reti siglate da Odogwu nel primo tempo, di Cervo e Merkaj nella ripresa. Se Brescia e Catanzaro si dividono la posta in palio, è iniziata con una sconfitta la seconda avventura di Viali sulla panchina del Cosenza, battuto dalla Ternana allo Stadio "Liberati". Di seguito i risultati e la classifica aggiornata, in attesa delle gare delle 16:15.